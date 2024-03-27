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قتلى ومصابون في حادث مروري بألمانيا

قتلى ومصابون في حادث مروري بألمانيا
27 مارس 2024 18:08

ذكرت الشرطة الألمانية، أن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون عندما تعرضت حافلة لحادث على طريق سريع بالقرب من مدينة لايبزيج بشرق ألمانيا اليوم الأربعاء.


وقالت شرطة ولاية ساكسونيا على منصة التواصل الاجتماعي إكس "لقي عدة أشخاص حتفهم في حادث خطير على طريق (إيه-9) السريع. هناك العديد من القتلى والمصابين".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن انحرفت حافلة تابعة لشركة فليكس باص إلى يمين طريق سريع مزدحم يربط برلين بميونيخ ثم انقلبت.
وأشارت الشرطة إلى أن الطريق المؤدي إلى ميونيخ أُغلق، فيما أظهرت صور توافد سيارات إسعاف وطائرات هليكوبتر إلى مكان الحادث.


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المصدر: وكالات
حادث مروري
ألمانيا
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