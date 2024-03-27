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مقتل 13 عاملاً جراء حادث بمنجم للذهب في ليبيريا

مقتل 13عاملاً جراء حادث بمنجم للذهب في ليبيريا
27 مارس 2024 20:21

لقي ما لا يقل عن 13 من عمال المناجم حتفهم إثر حادث بمنجم غير قانوني للذهب، في ليبيريا بغرب أفريقيا، وفقا لما ذكره عمال إنقاذ. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، أن نافذة التهوية في منجم ببلدة تشيو في مقاطعة ريفرسيس انهارت إثر انهيار أرضي.

وتعتقد الهيئة أن تسعة أشخاص على الأقل ما زالوا محاصرين في المنجم، وقالت إنه تم إنقاذ ثلاثة عمال مصابين، وما زال البحث مستمراً عن المفقودين. وتمتلك ليبيريا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، مخزوناً كبيراً من الذهب والحديد والماس وغيرها من المواد الخام النفيسة. 

المصدر: د ب أ
منجم ذهب
ليبيريا
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