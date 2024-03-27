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زيادة عبور قوارب المهاجرين لبريطانيا تقوض تعهد سوناك

زيادة عبور قوارب المهاجرين لبريطانيا تقوض تعهد سوناك
27 مارس 2024 20:42

 سجل عدد المهاجرين الذين يتمكنون من الوصول للمملكة المتحدة بالقوارب رقماً قياسياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مما يقوض تعهد رئيسي لرئيس الوزراء ريشي سوناك، في وقت يستعد فيه لحملة انتخابية صعبة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، استناداً لأرقام مؤقتة من وزارة الداخلية البريطانية، أن حوالي 4644 شخصاً وصلوا إلى الجانب البريطاني من القنال الإنجليزي حتى أمس الثلاثاء، 26 مارس. وذكرت وكالة بلومبرج إن هذا العدد يتجاوز من تمكنوا من العبور خلال نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 4548 شخصا، وعددهم الذي بلغ 3793 شخصا في 2023، قبل خمسة أيام على نهاية الربع الأول من العام.

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ويمثل هذا الرقم القياسي لمن تمكنوا من العبور ضربة لسوناك الذي تعهد في يناير 2023 بـ «إيقاف القوارب»، وهو أحد التعهدات الخمسة الأساسية التي طلب من الناخبين أن يحكموا عليه من خلالها.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
ريشي سوناك
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