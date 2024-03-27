بوركينا فاسو.. مقتل 100 إرهابي في كمين نصبه الجيش

واغادوغو (الاتحاد)

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، أنه بناء على معلومات استخبارية نصب كميناً بإقليم كومونغاري الشرقي نجم عنه مقتل أكثر من 100 إرهابي خلال 24 ساعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس. ونقلت الوكالة عن مصادر أن الأجهزة الأمنية الخاصة علمت أمس الأول، بوصول مجموعة كبيرة من الإرهابيين إلى شمال غايري، وتحديداً إلى قرية كياني، وبناء على المعلومات تحركت وحدات من الكتيبة 20 للرد السريع، ومنعهم من شن هجمات.

وأضافت، بدأ الإرهابيون في وقت مبكر أمس الأول، تحركاتهم مع تحليق طائرات مسيَّرة للاستطلاع.

وذكرت الوكالة أنه في اليوم نفسه، نُصِب كمين للإرهابيين، وتمكن الجيش من قتل عدد منهم، ولاذ الناجون بالفرار من ساحة المعركة.

وبحسب المعلومات الأولية، قُتل خلال المعركة أكثر من 100 إرهابي، واستيلاء الجيش على 60 دراجة نارية، و50 بندقية هجومية، وعشرة رشاشات، وقاذفات قنابل، وآلاف قطع الذخيرة، و60 طناً من المواد الغذائية. علاوة على ذلك، وردت أنباء عن نشوب معارك في شمال بلدة كيلبو، حيث داهمت قوات الأمن في بوركينا فاسو قاعدة إرهابية، وقتلت عدداً من المسلحين.