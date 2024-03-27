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محكمة تونسية تقضي بإعدام 4 وسجن 2 بقضية اغتيال شكري بلعيد

أرشيفية
28 مارس 2024 02:04

تونس (وكالات)

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قضت محكمة في تونس بإعدام 4 مدانين والسجن المؤبد لاثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد.
وأدين 23 شخصاً في اغتيال المحامي البالغ 48 عاماً داخل سيارته أمام منزله في السادس من فبراير 2016. وكان بلعيد من أشد منتقدي حركة النهضة الحاكمة في ذلك الحين في تونس واضطرت إثر اغتياله إلى الخروج من السلطة مؤقتاً.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاماً من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضاً على مدانَين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون.
وأمس الأول، رفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة جلسة المحاكمة، وذلك للمداولة التي تسبق النطق بالحكم.
وكانت المحكمة قد استمعت قبل ذلك إلى طلبات المتهمين التي تراوحت بين «الحكم بقدر المسؤولية في القضية»، و«عدم سماع الدعوى»، والمطالبة بالبراءة.

شكري بلعيد
تونس
حركة النهضة الإخوانية
حركة النهضة
القضاء التونسي
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