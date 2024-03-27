رئيس المجموعة العربية بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن حول غزة مهم ويمهد لوقف دائم لإطلاق النار

عبدالله أبوضيف (أبوظبي، القاهرة)

اعتبر السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل تقدماً مهماً ويسمح بالضغط للتفاوض حول وقف دائم لإطلاق النار.

وقال رئيس المجموعة العربية بالأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن قرار مجلس الأمن يركز على أهمية المفاوضات ودورها في التوصل لوقف إطلاق النار بالقريب العاجل، حيث يتحدث المشروع بشكل رئيسي عن أهمية إتمام صفقات تبادل الأسرى والرهائن من دون أي شروط مسبقة، وهي من النقاط المهمة داخل المشروع الذي تم تمريره من مجلس الأمن الدولي.

وطالب مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والرهائن.

وحسب السفير ماجد عبدالفتاح، فإن القرار يتضمن وقف إطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان والعمل على التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق نار، مشيداً بوحدة الموقف العربي داخل مجلس الأمن الدولي تجاه الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تنسيق الخطوات كافة بين المجموعة العربية للعمل على نجاح التصويت وهو ما تم في النهاية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، بتصريح لـ«الاتحاد»، إن تحرك المجموعة العربية في مجلس الأمن كان لافتاً ولا يمكن تغاضيه.

كما اعتبر عصمت منصور، المحلل السياسي الفلسطيني، بتصريح لـ«الاتحاد» أن هناك حاجةً ماسة للتكاتف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، محذراً من مغبة عدم تنفيذ هذه القرارات.

وأشار منصور إلى أن «القرار واضح في السماح بتبادل الأسرى والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار والوقف الفوري للتصعيد العسكري فيما تبقى من شهر رمضان المبارك ومن غير المعقول عدم الاتفاق الإسرائيلي مع هذه البنود، والذي سيعرضها إلى أكبر موجة انتقاد دولي، خاصة أن القرار تم تمريره بإجماع كامل وبعدم معارضة أميركية لأول مرة في مجلس الأمن الدولي».

ويعزو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، قرار مجلس الأمن الدولي باعتباره امتداداً لمجموعة من القرارات المختلفة التي تم تقديمها لوقف التصعيد العسكري غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يقوض المنطقة بشكل كامل عسكرياً ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الحرازين لـ«الاتحاد» أن «القرار يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاولة وقف إطلاق النار بالقطاع، لكن هناك بعض التحفظات»، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تلتزم مسبقاً بقرارات مجلس الأمن.