عمال الإنقاذ يبحثون حول جسر بالتيمور المنهار عن مفقودين

يبذل عمال الإغاثة الأميركيون جهوداً حثيثة الأربعاء للعثور على جثث ستة عمال يعتقد أنهم لقوا حتفهم في المياه المتجمدة لميناء بالتيمور على ساحل الولايات المتحدة الشرقي، غداة انهيار جسر جراء اصطدام ناقلة حاويات به.

ويبحث الغواصون في المياه في "ظروف خطرة" لمحاولة العثور على الضحايا الذين تقول الصحافة الأميركية إنهم من أميركا اللاتينية، وفق ما أوضح حاكم ولاية ميريلاند ويس مور.

وأضاف مور أن المنقذين يواجهون "درجات حرارة متجمدة ومداً مرتفعاً ورياحاً شديدة". وسط رؤية سيئة وطقس بارد، نشرت قوارب تابعة لخفر السواحل والشرطة بأعداد كبيرة، قرب الحطام والسفينة المتضررة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

والضحايا هم ستة عمال كانوا يصلحون حفرا على جسر فرنسيس سكوت كي عندما انهار في نهر باتابسكو قرابة الساعة 01,30 (05,30 ت غ) الثلاثاء وفقا للسلطات.

وقال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحافي إنه "بناء على المدّة التي استغرقتها عمليات البحث... ودرجة حرارة المياه، فنحن الآن نعتقد أننا لن نعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة".

ومن بين المفقودين عمال من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور والمكسيك، وفق ما ذكرت صحيفة "بالتيمور بانر".



