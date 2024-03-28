السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
28 مارس 2024 17:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبارو أوضح المركز في - بيانه اليومي - أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/سو يكون الموج في الخليج العربي شديد الإضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسطا ليلاً ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 و المد الثاني عند الساعة 03:11 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 20:51.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة
حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 23:35  والجزر الأول عند الساعة 06:21.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل «بوحصا» ويُشيد بتطبيق «أدنوك» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©