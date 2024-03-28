الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبارو أوضح المركز في - بيانه اليومي - أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/سو يكون الموج في الخليج العربي شديد الإضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسطا ليلاً ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 و المد الثاني عند الساعة 03:11 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 20:51.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 23:35 والجزر الأول عند الساعة 06:21.