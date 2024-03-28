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تحطم طائرة عسكرية روسية قبالة شبه جزيرة القرم

تحطم طائرة عسكرية روسية قبالة القرم
28 مارس 2024 21:54

قال مسؤول محلي في شبه جزيرة القرم إن طائرة عسكرية روسية تحطمت في البحر الأسود اليوم الخميس.
وأضاف المسؤول، عبر تطبيق "تلغرام"، "سقطت طائرة عسكرية في البحر"، من دون الإشارة إلى أي سبب وراء هذا الحادث. وأضاف أنّ "الطيار قفز بسلام وتمّ انتشاله من قبل عناصر الإنقاذ في سيفاستوبول على بعد حوالى مئتي متر من الشاطئ"، موضحاً أنّ "حياته ليست في خطر". 
وأظهرت مقاطع فيديو الطيار وهو ينجرف بالمظلة بعد القفز.
وفي وقت سابق، أفادت قنوات روسية على منصة "تلغرام"، بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35" تحطمت بالقرب من مدينة سيفاستوبول.
وأظهرت لقطات متداولة، على وسائل التواصل الاجتماعي، طائرة مشتعلة وهي تسقط من السماء.
تقع سيفاستوبول، التي تعدّ المقرّ التاريخي للأسطول الروسي في البحر الأسود، على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم.
وتعرّض شبه الجزيرة لهجمات أوكرانية متكرّرة منذ بدء الأزمة الحالية قبل أكثر من عامين.

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المصدر: وكالات
شبه جزيرة القرم
طائرة
سقوط طائرة
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