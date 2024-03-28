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روسيا تستخدم حق النقض لمنع إجراء يتعلق بكوريا الشمالية

اجتماع مجلس الأمن الدولي
28 مارس 2024 22:25

اسخدمت روسيا، اليوم الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وامتنعت الصين عن التصويت بينما صوت باقي أعضاء مجلس الأمن، وعددهم 13، لصالح التجديد للجنة.
تراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الخمسة عشر عاما الماضية وتقدم تقارير مرتين سنويا إلى مجلس الأمن وتوصي بالقيام بعمل لتحسين تنفيذ الإجراءات.
وينتهي تفويض لجنة الخبراء الحالية في 30 أبريل 2024.

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المصدر: وكالات
روسيا
كوريا الشمالية
حق النقض
مجلس الأمن الدولي
الفيتو
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