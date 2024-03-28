أميركا نقلت تحذيرا إلى روسيا بشأن هجوم موسكو

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين قبل إطلاق النار الذي حصل في قاعة حفلات (كروكوس سيتي) في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما يزيد على 140 شخصا.

وأضاف كيربي "من الواضح بشدة أن تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن الهجوم المروع في موسكو الأسبوع الماضي.. في الواقع، حاولت الولايات المتحدة المساعدة في منع هذا الهجوم الإرهابي ويعلم الكرملين هذا".

وجاءت تصريحات كيربي بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيقات الروسية أنها كشفت أدلة على أن المسلحين الأربعة، الذين نفذوا هجوم الجمعة الماضي، تربطهم صلات "بقوميين أوكرانيين".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة قدمت عدة تحذيرات سلفا إلى السلطات الروسية من هجمات لمتطرفين على حفلات وتجمعات ضخمة في موسكو، بما في ذلك تحذير مكتوب في السابع من مارس الجاري في الساعة 11:15 صباحا إلى الأجهزة الأمنية الروسية.

وأضاف كيربي أن واشنطن قدمت "عقب الإجراءات المعتادة وعبر القنوات الراسخة المستخدمة في مرات عديدة من قبل... تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية".