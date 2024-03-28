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الأمم المتحدة تحذر من أن هايتي تشهد وضعاً «كارثياً»

الأمم المتحدة تحذر من أن هايتي تشهد وضعاً «كارثياً»
29 مارس 2024 03:37

جنيف (وكالات) 

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حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن الوضع «كارثي» في هايتي التي تعمها الفوضى حيث قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة، منددة باستمرار وصول أسلحة الى البلاد.
وقال مفوض الاأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في مقدمة تقرير جديد: «من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق، وأدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية».
وجاء في التقرير: «قادت عوامل هيكلية وتخيلية هايتي إلى وضع كارثي، يتسم بعدم الاستقرار السياسي البالغ وبمؤسسات هشة للغاية».
وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلاً أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعداً للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

هايتي
الأمم المتحدة
مفوضية حقوق الإنسان
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