واشنطن ترفض اتهام أوكرانيا بالمسؤولية عن هجوم موسكو

واشنطن (الاتحاد)

رفض البيت الأبيض، أمس، اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على قاعة حفلات «كروكوس سيتي» قرب موسكو، قائلاً، إن من الواضح أن تنظيم «داعش» هو «المسؤول الوحيد».

وأسفر الهجوم عن مقتل ما يزيد على 140 شخصاً.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال إفادة مع الصحفيين، إن واشنطن نقلت تحذيراً مكتوباً لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفاً.

وأضاف كيربي: «من الواضح بشدة أن تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن الهجوم المروع في موسكو الأسبوع الماضي.. في الواقع، حاولت الولايات المتحدة المساعدة في منع هذا الهجوم الإرهابي ويعلم الكرملين هذا».

وجاءت تصريحات كيربي بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيقات الروسية أنها كشفت أدلة على أن المسلحين الأربعة الذين نفذوا هجوم الجمعة الماضي تربطهم صلات «بقوميين أوكرانيين» وأنهم تلقوا مبالغ مالية وعملات مشفرة من أوكرانيا.

وقال إن الولايات المتحدة قدمت عدة تحذيرات سلفاً إلى السلطات الروسية من هجمات لمتطرفين على حفلات وتجمعات ضخمة في موسكو، بما في ذلك تحذير مكتوب في السابع من مارس في الساعة 11:15 صباحاً إلى الأجهزة الأمنية الروسية.

وأضاف كيربي أن واشنطن قدمت «عقب الإجراءات المعتادة وعبر القنوات الراسخة المستخدمة في مرات عديدة من قبل، تحذيراً مكتوباً لأجهزة الأمن الروسية».

وأعلنت روسيا، أمس، أنّ لديها «دليلاً» على أنّ منفّذي الهجوم الذي أودى ب143 شخصاً قرب موسكو لهم صلات بـ«قوميين أوكرانيين».

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هذا الهجوم، لكن المسؤولين الروس يؤكدون على وجود صلة بأوكرانيا.

غير أنّ كييف وحلفاءها ينفون أيّ تورّط في هذا الهجوم.

وفي السياق أكدت لجنة التحقيق، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الرئيسة في روسيا، أمس، أنّ لديها عناصر تُثبت تورّطاً أوكرانياً، على حدّ تعبيرها.

وقالت اللجنة عبر تليغرام إنّ «العمل مع الإرهابيين المحتجزين وفحص الأجهزة التقنية التي صودرت لديهم وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية مكّن من الحصول على أدلة على صلاتهم بالقوميين الأوكرانيين».

كذلك، أعلن المحقّقون اعتقال مشتبه به جديد متّهم بالمشاركة في «تمويل» الهجوم.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 11 شخصاً، من بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم، ووجّهت اتهامات إلى ثمانية منهم وتمّ حبسهم احتياطياً.