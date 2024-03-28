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بوركينا فاسو تمدد التعبئة العامة لمكافحة الإرهاب عاماً واحداً

جنود من بوركينا فاسو (أرشيفية)
29 مارس 2024 03:37

واغادوغو (وكالات) 

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تعتزم بوركينا فاسو تمديد «التعبئة العامة» لمدة عام واحد لمحاربة الجماعات الإرهابية، بحسب وثيقة رسمية. وأوضح نص الوثيقة «أعلنت حكومة بوركينا فاسو، نظراً للوضع الأمني السائد على الأراضي الوطنية، مرسوماً بالتعبئة العامة لمدة سنة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 أبريل 2023». وأضاف: «تقرر تمديد المرسوم لمدة عام من أجل تعزيز الإنجازات ومواصلة الحرب ضد الإرهاب في بلادنا».
وبحسب السلطات، فإن التمديد يسمح بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية.
وينص مرسوم 2023 الذي وقعه النقيب إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في 30 سبتمبر 2022، على أنه بـ«الإضافة إلى أفراد قوات الدفاع والأمن النشطين أو غير النشطين، ستتم دعوة الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، والذين يتمتعون باللياقة البدنية، إلى التجنيد وفقاً للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات المختصة».
وفضلاً عن ذلك، تم التأكيد في أحد البنود الـ14 من المرسوم على أنه «يمكن للسكان أيضاً تنظيم أنفسهم، تحت إشراف قوات الدفاع والأمن للدفاع عن مناطقهم ضد جميع أشكال التهديدات، وخاصة الجماعات الإرهابية».

مكافحة الإرهاب
الهجمات الإرهابية
الجماعات الإرهابية
بوركينا فاسو
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