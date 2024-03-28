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مقتل المسؤول عن نقل الإرهابيين والأسلحة بين العراق وسوريا

أرشيفية
29 مارس 2024 03:37

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، عن مقتل إرهابي بعملية نوعية على الحدود العراقية السورية.
وذكرت القيادة، في بيان لها، أنه «تم قتل الإرهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي المسؤول عن عمليات نقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا».
وأضافت أن «ذلك جاء بعد متابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج أمني عالي المستوى للأجهزة الأمنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة»، متابعًا أن «النمراوي من القيادات الإرهابية المسؤولة عن قتل أبناء شعبنا وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في الأنبار».
وأطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأسبوع الماضي، المرحلة الثالثة من العملية العسكرية من أجل ملاحقة بقايا تنظيم «داعش» الإرهابي.
وانطلقت المرحلة الثالثة من العمليات في محافظتي صلاح الدين وكركوك، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
وفي ديسمبر 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم «داعش» الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من التنظيم، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.

العراق
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