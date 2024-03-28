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اليمن: الحوثي اختار التصعيد ومضاعفة معاناة المدنيين

سفينة تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (أرشيفية)
29 مارس 2024 03:37

عدن (الاتحاد)

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس، إن جماعة الحوثي اختارت التصعيد عبر البحار ومضاعفة معاناة اليمنيين. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» أن ذلك جاء خلال اجتماع العليمي بقيادة وزارة الداخلية ورؤساء المؤسسات الأمنية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات لمناقشة الأوضاع والخطط الأمنية في ظل التهديدات الحوثية وتصعيدها ضد الملاحة، وفي مختلف جبهات القتال، وانعكاس ذلك على اليمنيين. 
وأضاف: «حين نتحدث عن هذه الانعكاسات المدمرة للتطورات الإقليمية على الوضع اليمني، فإنما نشير إلى التهديدات الإرهابية المتزايدة في الداخل». 
وأوضح أن اليمن يواجه انعكاسات أمنية واقتصادية خطيرة أكثر من غيره من البلدان، مع استمرار تصعيد جماعة الحوثي على مختلف الجبهات، أو من خلال تداعيات هجماتها على المنشآت النفطية والأمن البحري. 
وأشار العليمي إلى التداعيات الاقتصادية وتأثيرها في الأوضاع الإنسانية، إذ ضاعفت من عبء المؤسسة الأمنية في توفير الأمن والأمان وحماية السلم الاجتماعي.
وفي سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تحييد وتدمير 4 طائرات مسيَّرة حاولت استهداف سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.   وقالت «سنتكوم» في بيان، إن «القيادة المركزية الأميركية دمرت 4 طائرات من دون طيار بعيدة المدى تم إطلاقها من قبل الحوثيين في اليمن». 

اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
جماعة الحوثي
رشاد العليمي
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