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«العدل الدولية» تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة

شاحنات مساعدات تستعد للدخول إلى غزة عبر معبر رفح (أ ف ب)
29 مارس 2024 03:37

أمستردام (وكالات)

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أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح فوراً بوصول المزيد من السلع الغذائية الضرورية لقطاع غزة.
وأمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاى أمس، بضرروة فتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والمساعدات الطبية. 
وكانت المحكمة، في نهاية يناير، قد أمرت بالفعل باتخاذ إجراءات طارئة، وأمرت إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة. 
وجاء في القرار أنه «منذ القرار الصادر في 26 يناير، استمرت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة في التدهور». ويشير القضاة بشكل خاص إلى الجوع، وقالوا إنه «لم يعد هناك الآن مجرد خطر حدوث مجاعة، بل بدأت المجاعة بالفعل». 
وأضافوا أنه «يتعين على إسرائيل أن تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات». 
كما أدرج القضاة الماء والكهرباء والملابس والخيام ضمن إمدادات الإغاثة التي هناك حاجة ماسة لها. 
كما نبهت المحكمة إسرائيل بضرورة التأكد من عدم انتهاك وحداتها العسكرية حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشمل ذلك أيضاً منع تسليم إمدادات الإغاثة المطلوبة بشكل عاجل.

محكمة العدل الدولية
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