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الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» للتصعيد في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
29 مارس 2024 03:37

بيروت (الاتحاد)

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دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إلى وقف التصعيد فوراً في جنوب لبنان. وقالت القوة الأممية، في بيان، إنها «تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي»، مشددة على ضرورة «أن يتوقف هذا التصعيد فوراً».
وأضافت: «نحثّ جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام».
ويزيد حجم قوات «اليونيفيل» عن 10 آلاف جندي حالياً، بحسب الأمم المتحدة.
بدوره، شدّد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أمس، على أن «إعادة الهدوء على طول الحدود يجب أن تكون أولوية قصوى لكل من لبنان وإسرائيل».
وفي وقت سابق أمس، أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، عن «قلقه جرّاء الهجمات المتكررة وغير المقبولة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان».

جنوب لبنان
الأمم المتحدة
لبنان
إسرائيل
قوات اليونيفيل
لبنان وإسرائيل
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