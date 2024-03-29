الحكومة الأميركية تمنح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار

منحت الحكومة الأميركية ولاية ماريلاند مبلغ 60 مليون دولار في إغاثة اتحادية طارئة، الخميس، بعد انهيار جسر فرنسيس سكوت كي في بالتيمور.



انهار الجسر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن اصطدمت سفينة شحن ضخمة فقدت طاقتها بهيكل الجسر في ميناء بالتيمور. وتم انتشال جثتين ويفترض أن أربعة آخرين مفقودين في عداد الموتى.

وطلب حاكم ولاية ماريلاند ويس مور مبلغ 60 مليون دولار ووافقت إدارة الطرق السريعة الاتحادية التابعة لوزارة النقل على الطلب في غضون ساعات.

وعادة ما تستغرق الموافقة على هذا التمويل أياماً لكن الرئيس جو بايدن قال إنه وجه الحكومة الاتحادية إلى "بذل كل جهد ممكن" لإعادة بناء الجسر بسرعة.

وقالت وزارة النقل في بيان "هذه الأموال تعد دفعة أولى لتغطية التكاليف الأولية وسيتم توفير تمويل إضافي لبرنامج الإغاثة الطارئة مع استمرار العمل".



