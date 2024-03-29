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إزالة حافلة بعد حادث على طريق سريع في ألمانيا

إزالة حافلة بعد حادث على طريق سريع في ألمانيا
29 مارس 2024 15:23

أزالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة حافلة ذات طابقين تعرضت لحادث على أحد الطرق السريعة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً. وبحسب بيانات الشرطة، أعيد فتح الطريق السريع في اتجاه مدينة كاسل بولاية هيسن.

وانحرفت الحافلة عن الطريق السريع رقم 44 في ولاية شمال الراين- وستفاليا غربي ألمانيا، وانقلبت على جانبها.

وكانت الحافلة تقل طلابا من كلية مهنية في واربورج كانوا في طريق عودتهم من رحلة إلى إنجلترا، بحسب متحدث باسم الشرطة.

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وأعلنت الشرطة في البداية إصابة 21 شخصا بجروح طفيفة وشخص واحد بجروح خطيرة. وفي وقت لاحق، خفضت الرقم إلى 20 مصاباً بجروح طفيفة وشخصا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد أي من المصابين في حالة خطيرة. وبحسب ما ورد، لم يصب سائق الحافلة بأذى. ولا يزال سبب الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة فيرل، على بعد 100 كيلومتر شرق دوسلدورف، غير واضح.

وتم إغلاق جزء من الطريق السريع رقم 44 لمسافة 20 كيلومتراً بالكامل باتجاه الشرق من مخرج "أونا أوست" إلى "فيرل" في اتجاه مدينة كاسل. وتم نشر فرقة إطفاء ومروحية إنقاذ في مكان الحادث. ويأتي الحادث بعد يوم واحد فقط من مقتل أربعة أشخاص في حادث حافلة بالقرب من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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