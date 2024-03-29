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احتجاز مشتبه به آخر في هجوم موسكو

محققون في قاعة الحفلات التي تعرضت للهجوم في موسكو
29 مارس 2024 20:28

قالت محكمة منطقة "باسماني" في موسكو، على تطبيق "تلغرام"، إنها قضت اليوم الجمعة باحتجاز مشتبه به تاسع في الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي العاصمة الروسية.
وأسفر الهجوم على قاعة كروكوس سيتي للحفلات الموسيقية، أثناء حفل مباشر لفرقة روسية، عن مقتل 140 شخصا على الأقل.
وأمرت المحكمة باحتجاز المشتبه به الجديد حتى 22 مايو المقبل في انتظار محاكمته.
وأعلنت روسيا، أمس الخميس، أنها أوقفت مشتبها به بتهمة المساعدة في تمويل المهاجمين الذين نفذوا اعتداء الجمعة الماضي.
وقالت لجنة التحقيق الروسية "تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في تمويل الإرهابيين واحتجازه".

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المصدر: وكالات
هجوم موسكو
قاعة حفلات
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