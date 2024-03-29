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أوكرانيا تكشف بيانات خطيرة بشأن جبهات القتال

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
29 مارس 2024 20:41

كشف قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، بيانات خطيرة عن وضع جنود بلاده في جبهات القتال.
وقال سيرسكي إن جنوده يقاتلون على الجبهة "بأسلحة وذخائر قليلة أو حتّى معدومة"، مجدّدا دعوته الغرب إلى تسليم العتاد الحربي إلى بلده "بوتيرة أسرع".
وأضاف قائد الجيش الأوكراني المعين حديثا، خلال مقابلة نادرة مع وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" بثّت اليوم الجمعة، إن "قوّات الدفاع تنجز مهاما على طول خطّ الجبهة بأسلحة وذخائر قليلة أو حتّى معدومة".
وأردف أن "تقدّم الروس من حيث الذخائر كان يضاهي قبل بضعة أيام 6 في مقابل 1" بالنسبة إلينا، معتبرا أن الوضع بات "متأزّما" في بعض المواقع.
وتولى سيرسكي قيادة الجيش الأوكراني في فبراير الماضي بعد إقالة فاليري زالوجني.
وكشف قائد الجيش الأوكراني أن "القصف المتواصل" ونقص الذخائر دفعا عناصره إلى الانسحاب من مدينة أفدييفيكا التي سيطر عليها الروس مؤخرا في منطقة دونيتسك (الشرق).
ولو كانت أوكرانيا تملك مزيدا من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، لكان تسنّى لها "من دون أدنى شكّ" الحفاظ على بعض المواقع التي خسرتها، بحسب سيرسكي.
ودعا الحلفاء الغربيين إلى تسليم الذخائر والأسلحة "بوتيرة أسرع وبكمّيات كافية"، مكرّرا دعوات أطلقها مسؤولون أوكرانيون عديدون.
وكشف أولكسندر سيرسكي أن عدد الجنود الإضافيين للجيش المقدّر بـ 500 ألف والذي أعلن عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في ديسمبر أعيد النظر فيه لخفضه.
وصرّح "بعد عرض مواردنا الداخلية وتوضيح التشكيلة القتالية لقوّاتنا المسلّحة، خُفّض هذا العدد تخفيضا ملحوظا".

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المصدر: وكالات
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أسلحة
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