بدء تشغيل الربط الكهربائي بين العراق والأردن السبت

أعلن العراق، اليوم الجمعة، أن خط الربط الكهربائي مع الأردن سيبدأ، السبت، تغذية المنطقة الحدودية، وذلك في إطار سعي بغداد لتنويع مصادر الطاقة.

وجاء في بيان لوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل "يبلغ طول خط الربط الكهربائي 330 كلم داخل الأراضي العراقية"، وسيبدأ تشغيله رسميا السبت.

وأضاف الوزير "سيكون مقدار الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى بحدود 40 ميغاواط"، ولفت إلى أن الخط سيمدّ "قضاء الرطبة بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية".

سيتم وفق الوزير "تصدير مزيد من الطاقة من الجانب الأردني بمقدار 150 ميغاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم (...) على أن تصل إلى 500 ميغاواط مستقبلا لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار"، غرب العاصمة بغداد.