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أوكرانيا تسقط صاروخين فوق أوديسا

السكان ينظفون باحة مبنى إثر قصف على أوديسا
29 مارس 2024 22:32

قال مسؤولون إن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت صاروخين في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب البلاد، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.
وأشار جينادي تروكانوف رئيس بلدية أوديسا، في منشور على تطبيق تلغرام، إلى وجود صبي يبلغ 15 عاما بين المصابين.
وتعرضت منظومة الطاقة الأوكرانية في 22 مارس الجاري في إطار ما قالت موسكو إنه "انتقام" من الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية الحدودية.
وفرضت أوكرانيا، اليوم الجمعة، تقنينا طارئا للتغذية بالتيار الكهربائي في مناطق عدّة، بعدما ألحقت ضربات جديدة أضرارا "بالغة" بثلاث محطات للطاقة الحرارية، ما دفع كييف لطلب المساعدة من حلفاء غربيين.
وأعلن سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، مقتل مدنية وإصابة رجل في هجوم بطائرة مسيّرة في بلدة "ميريفسكا" قرب نيكولبول.

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المصدر: وكالات
أوديسا
قصف صاروخي
الأزمة الأوكرانية
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