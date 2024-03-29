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قتيل في بيلغورود جراء تحطم مسيّرة

آثار قصف في بيلغورود
29 مارس 2024 22:45

قُتل مدني وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، في تحطّم طائرة مسيّرة فوق مبنى سكني في مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي فياشيسلاف غلادكوف.
وتقع بيلغورود بالقرب من حدود روسيا مع أوكرانيا. وسبق أن تعرضت لهجمات عدة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن سقوط قتلى.
وقالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن 99 طائرة مسيّرة وصاروخا أطلقت باتجاه أرضيها.
وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الهجوم استهدف 10 مناطق في البلاد ملحقا أضرارا بمحطات طاقة، كما أدى إلى إصابة الكثير من الأشخاص.
من جهته، أوضح سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أنه "دمّر 84 هدفا: 58 مسيّرة و26 صاروخا".

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المصدر: وكالات
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هجوم
طائرة مسيرة
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