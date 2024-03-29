الهند وأوكرانيا تتفقان على "تعزيز العلاقات"

اتفقت أوكرانيا والهند، اليوم الجمعة، على "تعزيز علاقاتهما" خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لهذا البلد.

وتسعى أوكرانيا، التي تعاني بسبب عرقلة المساعدات العسكرية الأميركية، إلى عقد قمة عالمية حول خطة سلام تنص على انسحاب القوات الروسية.

وكتب وزير الخارجية الهندي س. جايشنكار، على شبكات التواصل الاجتماعي، أن المحادثات "أكدت نيتنا تعزيز العلاقات مع كييف".

وأضاف، في ختام المباحثات في العاصمة الهندية "هدفنا الفوري هو العودة إلى مستويات التجارة السابقة".

من جهته، أعلن الوزير الأوكراني أن اللقاء أتاح "الاتفاق على إعادة مستوى التعاون بين البلدين الذي كان قائما قبل" الأزمة الحالية، و"إيجاد مشاريع واعدة جديدة لرفع العلاقات إلى مستوى أعلى".

وذكر كوليبا أن بلاده تدرس استيراد معدات ثقيلة من الهند.