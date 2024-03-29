السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

منطقة في كندا تعلن حالة الطوارئ قبل كسوف كلي

سياح أمام شلالات نياجرا
30 مارس 2024 00:24

بادرت منطقة "نياجرا" في كندا بإعلان حالة الطوارئ قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أبريل المقبل وأن يستقطب جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.
وذكرت المنطقة، في بيان، أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ "بدافع الإمعان في توخي الحذر".
وجاء في بيان صحفي لمنطقة نياجرا "إعلان حالة الطوارئ... يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث".
يمر الخسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية-الأميركية، ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.
وتوقع جيم ديوداتي حاكم مدينة "نياجرا فولز" في مقاطعة أونتاريو الكندية أن يكون هذا "أكبر جمهور نشهده، وبفارق كبير" في الجانب الكندي لمشاهدة الكسوف.
وقدر ديوداتي أن ما يصل إلى نحو مليون شخص سيحضرون مقارنة مع 14 مليون شخص يزورون المنطقة عادة على مدار عام كامل.
وستعدّل المنطقة أيضا بعض برامجها وخدماتها وستغلق بعض المرافق لتبعد حركة السير عن الطرق في الثامن من أبريل.

أخبار ذات صلة
دب يسبب حالة طوارئ في مدينة سياحية
المصدر: وكالات
شلالات نياجرا
حالة طوارئ
كسوف الشمس
كسوف كلي للشمس
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
الرياضة
اليابان تتأهل إلى الدور الحاسم بـ «فوز اعتباري»
اليوم 20:06
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©