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المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة

باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
30 مارس 2024 00:49

أعلن المجلس الدستوري في السنغال، الجمعة، فوز المعارض السنغالي باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس الجاري بعدما حصد 54,28% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدما بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم أمادو با (35,79%)، وفقا للنتائج النهائية.
وجاء في قرار المجلس "انتخب باسيرو ديوماي دياخار فاي رئيسا لجمهورية السنغال"، مؤكدا الأرقام الأولية التي أعلنتها اللجنة الوطنية لفرز الأصوات الأربعاء.
وأكد المجلس أنه "لم يتلق أي طعن" من المرشحين الـ19.
من جهتها، أعلنت الرئاسة أن فاي سيؤدي اليمين الدستورية في وقت متأخر صباح الثلاثاء في مدينة ديامنياديو الجديدة. ومن المقرر، بعد ذلك، أن يتسلم السلطة من سلفه ماكي سال في القصر الرئاسي في العاصمة دكار.
وهي المرة الأولى، منذ استقلال السنغال عام 1960، يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.
وبلغت نسبة المشاركة 61,30%، وهي أقل من المسجلة عام 2019 عندما فاز ماكي سال بولاية ثانية من الجولة الأولى أيضا، لكنها أعلى من النسبة المسجلة عام 2012.

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المصدر: وكالات
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انتخابات رئاسية
باسيرو ديوماي فاي
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