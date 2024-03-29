السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء أعمال إزالة حطام جسر بالتيمور وأطقم العمل تقيم الأضرار

بدء أعمال إزالة حطام جسر بالتيمور وأطقم العمل تقيم الأضرار
30 مارس 2024 03:24

بالتيمور (وكالات) 

أخبار ذات صلة
ويمبانياما يفسد «ليلة برانسون»!
بايدن وأوباما وكلينتون يجمعون مبلغاً قياسياً لحملة الانتخابات الرئاسية

اتخذت أكبر رافعة عاملة في نطاق الساحل الشرقي للولايات المتحدة موقعها في ميناء بالتيمور، أمس، استعداداً للبدء في إزالة حطام جسر «فرنسيس سكوت كي»، بعد أيام من اصطدام سفينة شحن بالجسر، وهو ما أدى إلى تحطمه في الميناء.
وعكفت أطقم العمل على تقييم الأضرار، حتى منتصف نهار أمس. كما وصلت الرافعة، التي يمكنها رفع ما يصل إلى ألف طن، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، ومن المحتمل أن تبدأ في نقل الحطام من المياه صباح اليوم، وفقاً لكارمن كارفر المتحدثة باسم خفر السواحل الأميركي. وأضافت كارفر أن هناك رافعة ثانية في الطريق، ومن المتوقع أن تصل قريباً للمساعدة في جهود إزالة الحطام. وتركز سلطات الولاية والسلطات الاتحادية على تطهير الميناء المزدحم، وإعادة بناء الجسر بعد أن اصطدمت سفينة الحاويات الضخمة «دالي» بأحد أعمدته في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل عاملين، فضلاً عن أربعة مفقودين اعتبروا في عداد القتلى. وانتشل غواصون جثتي اثنين من العمال، الذين كانوا يقومون بإصلاح الجسر وقت الاصطدام. ويعتقد أن الأربعة المتبقين مفقودون في المياه، وجميعهم مهاجرون من المكسيك وأميركا الوسطى.
وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس، مور في مؤتمر صحفي أمس الأول، إن العثور على الجثث المتبقية له الأولوية القصوى. ويتعين على أطقم العمل أيضاً دراسة كيفية إزالة السفينة المحملة بآلاف الحاويات، والعالقة وسط الحطام. وبعد ثلاثة أيام من الحادث، تعطلت أعمال نحو 15 ألف شخص ترتبط وظائفهم اليومية بأنشطة الميناء. وقال رئيس مجلس شيوخ الولاية: إن المشرعين في ماريلاند يدرسون إصدار تشريع طارئ يهدف إلى توفير دخل بديل للمتضررين. ويشكل الوضع خطراً مؤقتاً على اقتصاد المنطقة، نظراً لأن الميناء يتلقى الحصة الأكبر من واردات السيارات في الولايات المتحدة، وهو واحد من 4 موانئ فقط على الساحل الشرقي للبلاد بها قناة بطول 50 قدماً تستوعب سفن الشحن الأكبر حجماً.

بالتيمور
أميركا
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
الأخبار العالمية
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©