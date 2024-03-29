روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي بقنبلة واعتقال 3 أشخاص

موسكو (الاتحاد)

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي «إف إس بي»، أمس، أنه اعتقل ثلاثة «أشخاص من إحدى دول آسيا الوسطى» كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا، بعد أسبوع من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أدى إلى مقتل 144 شخصاً على الأقل.

وقال جهاز الأمن، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إنه «وضع حداً للأنشطة الإرهابية لثلاثة أشخاص من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة في مكان عام في منطقة ستافروبول».

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهر عدداً من الرجال ممددين أرضاً بين سيارات بعدما اعتقلهم عناصر في جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي العامة للأنباء، أنه تم العثور في منازل المشتبه بهم على مكونات لصنع عبوة ناسفة يدوية ومواد كيميائية. ويأتي إعلان هذه المعلومات بعد أسبوع من اعتداء طال قاعة «كروكوس سيتي هول» قرب العاصمة الروسية وأسفر عن مقتل 144 شخصاً وإصابة 360 آخرين. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم.

وأعلن القضاء الروسي، أمس، أنه وضع في الحبس الاحتياطي رجلاً تاسعاً يشتبه بضلوعه في تنظيم هجوم «كروكس». وأوقف أربعة رجال يشتبه في تنفيذهم الهجوم، فضلاً عن توقيف عدّة أشخاص على خلفية مساعدتهم. ووضع مشتبه به جديد، أمس، اسمه نظريماد لطفولوي في السجن الاحتياطي، بحسب ما كشف الجهاز الإعلامي للمحاكم في موسكو.

ولم تحدّد السلطات الدور الذي تشتبه في أنه اضطلع به، لكنه متّهم بـ«الإرهاب» مثل الموقوفين الأربعة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وقد يبقى في الحبس الاحتياطي حتّى 22 مايو على أقلّ تقدير.

وأكّد التنظيم الإرهابي، أمس، توقيف أربعة من عناصره قال إنهم منفّذو الهجوم.

وأكّد المحققون، أمس، أن المشتبه بهم كشفوا أن الاعتداء نُسّق من «رجل يحمل اسماً مستعاراً بوساطة رسائل صوتية على تطبيق تلغرام».

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية «بناء على تعليمات المنسّق، توجّه الإرهابيون بعد ارتكاب جريمتهم إلى الحدود الروسية الأوكرانية في سيّارة بغية اجتيازها وبلوغ كييف».

وكانت هذه اللجنة المعنية بالتحقيقات الإجرامية الكبيرة في البلد قد أعلنت، أمس الأول، أن مرتكبي الهجوم كانوا على «علاقة بقوميين أوكرانيين» وتلقّوا مبالغ «طائلة». وتنفي أوكرانيا أيّ علاقة لها بالاعتداء.

إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، أمس، اعتقال 9 أشخاص في جمهورية طاجيكستان بآسيا الوسطى، بسبب صلات بالمشتبه بهم الرئيسيين الأربعة المحتجزين في موسكو.

وتم احتجازهم في إحدى ضواحي العاصمة الطاجيكية دوشانبه.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن قوات روسية شاركت أيضاً في عملية الاعتقال. من ناحية أخرى، ارتفع عدد قتلى هجوم الأسبوع الماضي إلى 144 ووصل عدد الجرحى إلى 382، بحسب السلطات الروسية.