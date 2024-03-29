إنقاذ 130 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن حرس الحدود البحري الليبي تمكنه من إنقاذ 130 مهاجراً غير شرعي شمالي منطقة «القرة بوللي»، كانوا على متن قارب في اتجاه الأراضي الأوروبية.

وأفادت وحدات حرس الحدود البحري، في بيان، أنها تلقت نداء استغاثة من قارب المهاجرين غير الشرعيين بعد أن تعطل بهم في عرض البحر، مشيرةً إلى إحالة المهاجرين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، نقل 238 مهاجراً إلى منفذ «امساعد البري»، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، موضحاً أنه من بين المهاجرين ثلاثة جرى تسلمهم من جهاز الأمن الداخلي، و11 من المبعدين أمنياً من النيابة العامة الليبية، و69 ضُبِطُوا خلال محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا، فضلاً عن أربعة مصابين بالتهاب «الوباء الكبدي».

وأشار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى تسلمه 145 مهاجراً من فرعه في طرابلس، وجرى نقلهم أيضاً إلى منفذ «امساعد البري» تمهيداً لترحيلهم، موضحاً أنه نقل 43 مهاجراً، ممن يحملون جنسيات دول إريتريا وإثيوبيا وسوريا والنيجر ونيجيريا واليمن وغانا، إلى فرع الهجرة في مدينة سرت، تمهيداً لترحيلهم إلى فرع الهجرة بطرابلس.

على جانب آخر، أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية في طرابلس، تمكن عناصره من ضبط عدد من المهربين بعد نصب كمائن عدة لهم وسط الصّحراء الليبية.