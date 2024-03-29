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سوريا: قتلى وجرحى جراء قصف على ريفي حلب ودمشق

أرشيفية
30 مارس 2024 03:24

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت السلطات السورية، أمس، مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع أضرار مادية جراء هجومين جويين إسرائيليين استهدفا عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب ومبنى سكنياً بريف دمشق. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري سوري قوله: إنه «في نحو الساعة 1.45 بعد منتصف الليل شنت القوات الإسرائيلية هجوماً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب». وأضاف المصدر أن «هذا الهجوم جاء بالتزامن مع هجوم بالطيران المسير نفذته تنظيمات مسلحة من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف مدينة حلب ومحيطها».  وأوضح أن «الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة». 
وعلى صعيد متصل ذكرت «سانا» أن مدنيين قتلا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً بريف دمشق أمس الأول، أسفر كذلك عن وقوع أضرار مادية.

سوريا
إسرائيل
ريف حلب
دمشق
قصف إسرائيلي
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