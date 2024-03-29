«سنتكوم» تعلن تدمير 4 طائرات مسيّرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر.

وقالت «سنتكوم» على منصة «إكس» إن القيادة المركزية حيّدت مساء أمس الأول 4 طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أن «المسيّرات كانت تستهدف سفينة حربية أميركية وأخرى تابعة لتحالف (حارس الازدهار) الذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس». وأشارت «سنتكوم» إلى أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف». وأوضحت أنه «يتم اتخاذ تلك الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية».

وفي 16 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأميركي لجماعة الحوثي «منظمة إرهابية دولية»، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية.

ويشن تحالف (حارس الازدهار) بقيادة واشنطن غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، منذ يناير الماضي، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر.