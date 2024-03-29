السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«سنتكوم» تعلن تدمير 4 طائرات مسيّرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
30 مارس 2024 03:25

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ويمبانياما يفسد «ليلة برانسون»!
بايدن وأوباما وكلينتون يجمعون مبلغاً قياسياً لحملة الانتخابات الرئاسية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر. 
وقالت «سنتكوم» على منصة «إكس» إن القيادة المركزية حيّدت مساء أمس الأول 4 طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.
وأضافت أن «المسيّرات كانت تستهدف سفينة حربية أميركية وأخرى تابعة لتحالف (حارس الازدهار) الذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس». وأشارت «سنتكوم» إلى أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف». وأوضحت أنه «يتم اتخاذ تلك الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية».
وفي 16 فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأميركي لجماعة الحوثي «منظمة إرهابية دولية»، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية.
ويشن تحالف (حارس الازدهار) بقيادة واشنطن غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، منذ يناير الماضي، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر.

البحر الأحمر
أميركا
القيادة المركزية الأميركية
اليمن
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
شعار النيابة العامة للدولة
علوم الدار
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة خطاب الكراهية
اليوم 18:00
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا
اليوم 19:52
سكان يبحثون عن ماء بارد وسط موجة حر (أرشيفية)
الترفيه
التغيّر المناخي يسبب ظاهرة تفاقم موجات الحر
اليوم 19:36
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
الأخبار العالمية
البرلمان الصومالي يوافق على تعديل كبير للدستور
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©