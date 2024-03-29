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125 ألفاً يصلّون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

أداء صلاة الجمعة في مسجد قبة الصخرة (رويترز)
30 مارس 2024 03:25

القدس (الاتحاد)

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أقام نحو 125 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم القيود الإسرائيلية.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 125 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وبدأ توافد المصلين للصلاة في الأقصى منذ أمس الأول، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن نحو 120 ألفاً أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد. واعتكف مئات من المصلين بالمسجد الأقصى خلال ساعات الليل، حيث شارك آلاف بصلاة الفجر في المسجد. وشهدت المنطقة وجوداً كثيفاً لقوات الشرطة الإسرائيلية في مداخل البلدة القديمة بالقدس التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.
ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاماً والنساء دون سن 50 عاماً من سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد.
وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

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صلاة الجمعة
المسجد الأقصى
فلسطين
القدس
إسرائيل
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