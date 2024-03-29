الولايات المتحدة: لا نريد حرباً في لبنان واستعادة الهدوء أولوية

واشنطن (وكالات)

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تؤيد شن حرب في لبنان وأنها تراقب عن كثب الأعمال العدائية عند الخط الأزرق عبر الحدود.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في إيجاز صحفي «نراقب عن كثب الأعمال العدائية على الخط الأزرق»، مضيفاً «سنواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، نحن لا نؤيد شن حرب في لبنان»، مضيفاً «لا نريد أن نرى ذلك يحدث، كنا واضحين للغاية بشأن ذلك منذ البداية»، مشدداً على أن «استعادة الهدوء على طول تلك الحدود تظل أولوية قصوى للرئيس بايدن ويجب أن تكون ذات أهمية قصوى لكل من لبنان وإسرائيل».

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» قد أصدرت أمس الأول، بياناً دعت فيه إلى الوقف الفوري للتصعيد على الخط الأزرق.

وحثت «جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء عملية هادفة إلى إيجاد حل سياسي ودبلوماسي مستدام»، معربة عن استعدادها لدعم هذه العملية بأي طريقة ممكنة بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف.