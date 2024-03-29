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اليابان تعتزم استئناف تمويل «الأونروا»

طفلة تقف بين أنقاض منزل مدمر في رفح (أ ف ب)
30 مارس 2024 03:24

طوكيو (الاتحاد)

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قالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، أمس، إن بلادها أجرت تعديلات أخيرة لاستئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتعتزم تسريع هذه العملية.
ولفتت يوكو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طوكيو، إلى أن «الأونروا»، تحظى بقبول واسع على صعيد العالم، وتتمتع بدور مهم يصعب تعويضه.
وأشارت إلى «لقائها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في طوكيو، بهدف بحث استئناف المساهمة المالية في تمويل الوكالة»، وأوضحت أن اليابان قدمت الدعم للوكالة منذ أكثر من 70 عاماً.
وأضافت أنهم يقومون بالترتيبات النهائية لضمان استئناف مساهمات اليابان في «الأونروا».
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ«الأونروا» على خلفية مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
لكن بعض تلك الدول راجعت في مارس الجاري قراراتها إزاء «الأونروا»، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة، فيما أعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 مليون دولار.
كما استأنفت كل من أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا، فيما قالت لندن إنها في مرحلة تقييم موقف لاستئناف التمويل.

اليابان
الأونروا
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