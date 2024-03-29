ألمانيا: تحقيق السلام رهن بـ«حل الدولتين»

برلين (الاتحاد، وكالات)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة، بمجرد انتهاء الحرب. وقالت بيربوك، في تصريحات صحفية أمس، رداً على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إن «الفلسطينيين يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة بحرية من جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية».

وأضافت أن «هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خاصة الآن خلال الحرب».

وقالت بيربوك، إن «حكومة ألمانيا تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحاً، ويتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية للإسرائيليين والفلسطينيين».

وأضافت أن «هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضاً السلام بالمعنى الحرفي، لأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل».

وجاءت تعليقات بيربوك بسبب إعلان إسرائيل مصادرة نحو 800 هكتار في الضفة الغربية، لتكون أراضي تابعة لإسرائيل.

وقالت بيربوك إن «الأمن خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنباً إلى جنب في سلام، لن يكون ممكناً إلا بضمانات أمنية دولية». وقالت، إنه «يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من فلسطين مرة أخرى، ويجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم».

وتابعت أن «هذا يعني، بالطبع، أنه يجب إشراك الدول العربية المجاورة، التي تتمتع بالثقة هناك، إلى جانب الأميركيين والبريطانيين، بشأن الأفق السياسي».

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس، أنه لا يمكن استمرار التسامح إزاء الانتهاكات في قطاع غزة.

وقال تاياني، في حسابه الرسمي على موقع «إكس»، إن «التزامنا هو السلام وإنه لم يعد بإمكاننا تحمل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة».

وأضاف «علينا أن نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار»، منوهاً بما تقدمه إيطاليا من مساعدات إنسانية تزيد قيمتها عن 21 مليون دولار ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع «الغذاء من أجل غزة».