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توقيف 12 شخصاً في فنزويلا على خلفية حرائق غابات

توقيف 12 شخصاً في فنزويلا على خلفية حرائق غابات
30 مارس 2024 09:09

أعلن وزير البيئة الفنزويلي خوسيه لوركا الجمعة توقيف 12 شخصا على خلفية الحرائق التي اندلعت في غابات شمال البلاد عقب موجة حر، موضحا أنه تم «احتواء» النيران.
وقال لوركا لقناة «في تي في» العامة، في تقييم أولي بعد أسابيع من التقارير عن حرائق الغابات في خمس ولايات على الأقل، «في أراغوا (شمال وسط)، ألقي القبض على سبعة أشخاص، وفي ميريدا (غرب)، ألقي القبض على خمسة».
وأكد أنه تمت مكافحة الحرائق «بنجاح» ولم يتم الإبلاغ عن وفيات، فيما أصيب إطفائيون كانوا يكافحون الحرائق.
وأضاف لوركا أن الحرائق أتت على 900 هكتار من إجمالي 107 آلاف هكتار في حديقة هنري بيتييه الوطنية الواقعة بين أراغوا وكارابوبو.
كما وصلت النيران إلى مقر وزارة النقل في أراغوا، ما أدى إلى احتراق 112 حافلة. وتعتقد السلطات أن هذا «عمل إجرامي مدبر».
وتابع وزير البيئة «الحرائق هي نتيجة لتوسيع الحدود الزراعية أو لمفتعلي الحرائق الذين يكرسون أنفسهم كل عام لإشعال النيران في التلال».
وقال خوسيه لوركا «كان هذا الموسم صعبا للغاية بسبب الظروف الجوية والتغير المناخي وظاهرة ال نينيو التي نشهدها».

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المصدر: آ ف ب
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