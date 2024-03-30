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إيطاليا تشهد أدنى معدل من أعداد المواليد منذ القرن التاسع عشر

إيطاليا تشهد أدنى معدل من أعداد المواليد منذ القرن التاسع عشر
30 مارس 2024 09:59

 شهدت إيطاليا، التي تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان منذ سنوات، في عام 2023 أقل عدد من المواليد يجري تسجيله على الإطلاق، وفقا للأرقام الصادرة يوم الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا «إيستات».

وتظهر البيانات الأولية أن البلاد شهدت ولادة حوالي 379 ألف طفل فقط العام الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض آخر والحادي عشر على التوالي منذ عام 2013.

يأتي هذا بالمقارنة مع نحو 557 ألف حالة ولادة تم تسجيلها في عام 2008.

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وبدأت معدلات المواليد في التذبذب في السنوات التالية، لكنها شهدت انخفاضا حادا منذ عام 2013.

ومنذ البدء بالتسجيل، مع توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر، لم يحدث أن جرى تسجيل عدد قليل من المواليد كما كان الحال في السنوات الأخيرة. وقد أثارت الأرقام التي بلغت نحو 393 ألفا والتي تم تسجيلها في عام 2022 القلق بالفعل، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد المواليد إلى ما دون عتبة 400 ألف منذ بدء التسجيل. وتعني الأرقام أنه في عام 2023، شهدت إيطاليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 58.99 مليون نسمة، ولادة ستة أطفال مقابل كل 11 حالة وفاة.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء إن ما يقرب من واحد من كل أربعة مواطنين في إيطاليا يزيد عمره عن 65 عاما، مع زيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لأول مرة، مما يسلط الضوء على شيخوخة السكان السريعة في البلاد. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 22500 شخص تجاوزت أعمارهم 100 عام.

المصدر: د ب أ
إيطاليا
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