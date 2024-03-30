الصين تطلق أكبر شبكة «5G-A» تجارية في العالم

أعلنت شركة «تشاينا موبايل»، أكبر شركة اتصالات في الصين، عن الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس المتقدمة «5G-A»، وكشفت عن قائمة أولية تضم 100 مدينة وضعت خططاً لتسويق هذه الشبكة المتطورة.

كما أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع شبكة «5G-A» إلى أكثر من 300 مدينة خلال عام 2024، بهدف إنشاء أكبر شبكة تجارية من هذا الجيل في العالم.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن تقنيات «5G-A (5.5G)» تمثل مرحلة مهمة في التطور من «5G» إلى «6G»، حيث تَعِد بزيادة سعة الشبكة بمقدار عشرة أضعاف، وتتميز بمزايا مثل السرعات الأعلى، والاتصال الأكبر، وزمن الوصول الأقل مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية.

كما تدمج شبكة «5G-A» التقنيات الحسية والذكاء الاصطناعي وشبكة متعددة الطبقات تمتد من الفضاء إلى الأرض، ومن المتوقع أن تعزز وتوسع بشكل كبير التطبيقات الحالية التي يستخدمها الأفراد والصناعات.

وفي هذا السياق، قال قاو تونغ تشينغ، نائب المدير العام لشركة «تشاينا موبايل»: «يتيح لنا التسويق التجاري لشبكة «5G-A» الاستمتاع بشبكة أسرع وأكثر سلاسة وشمولاً مع تحسين الاستقرار وقدرات الإدراك البيئي، وسنواصل تعزيز اعتماد تطبيقات«5G» الإضافية».

وفي تطور مرتبط، أنشأت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة «تشاينا موبايل» وشركاء الصناعة الآخرين، تحالفات تهدف إلى تطوير تقنيات «5G-A» المبتكرة وتطوير المزيد من الأجهزة والتطبيقات المرتبطة بهذه الشبكة المتطورة.

وأكد تساو مينغ، رئيس هواوي للحلول اللاسلكية، أن تقنيات «5G-A» ستعمل على تحسين تجارب المستخدمين وسيتم تطبيقها على الصناعات المختلفة، لتصبح جزءًا أساسيًا من القوى الإنتاجية الجديدة، مضيفاً أنه سيتم في المستقبل، تطبيق شبكة «5G-A» في مختلف الصناعات والمنازل والمركبات.