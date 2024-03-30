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اليابان والاتحاد الأوروبي يناقشان التعاون في مجال المواد التكنولوجية

اليابان والاتحاد الأوروبي يناقشان التعاون في مجال المواد التكنولوجية
30 مارس 2024 14:15

 ذكرت صحيفة نيكي اليوم السبت أن اليابان والاتحاد الأوروبي يخططان لبدء محادثات حول التعاون في المواد المتطورة التي تستخدم في صناعة الرقائق والبطاريات من الجيل القادم في مسعى لتقليل الاعتماد على الصين.
وقالت إليانا إيفانوفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والأبحاث لصحيفة نيكي اليومية في مقابلة مكتوبة إن إنشاء إطار حوار من هذا النوع في المجالات ذات الاهتمام المشترك سيعود بالنفع على الجانبين.
وأفادت نيكي بأن إطار الحوار، الذي سيتم إطلاقه في أبريل استجابة للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى المساعدة في تقليل الاعتماد على الصين في مواد مثل المعادن النادرة، وهي مكونات رئيسية تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

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المصدر: د ب أ
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