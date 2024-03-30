مقتل مسلح وإصابة شرطية خلال حادث أمني في ألمانيا

ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن رجلا مسلحا بسكين قتل، وأصيبت شرطية بطلق ناري، خلال حادث أمني وقع في بلدة "نينبورج" بشمال ألمانيا.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في البلدة التي تقع في ولاية "ساكسونيا السفلى"، حيث شوهد الرجل، البالغ من العمر 46 عاما، وهو يحمل سكينا.

ونقلت الشرطية إلى المستشفى في مروحية. ولم ترد أي معلومات عن مدى خطورة إصابتها.

وذكرت صحيفة "دي هارك" المحلية، عبر موقعها الإلكتروني، نقلا عن شهود عيان، سماع إطلاق عدة عيارات نارية.

وقالت صحيفة "بيلد" إن الرجل ركض، بشكل مسعور، إلى داخل مبنى سكني. وتردد أنه قتل برصاص الشرطة. وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن الشرطية أصيبت بجراح في ساقها.