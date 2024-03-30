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تشغيل خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن

لحظة افتتاح خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن
30 مارس 2024 18:44

افتتح وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، افتتاح المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن.
وقال وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، نقلا عن بيان للوزارة، أنه "بافتتاح خط الكهرباء الجديد بجهد (132 كي في) ستنتهي معاناة أهالي الرطبة الذين عانوا على ‏مدى 10 سنوات من عدم وجود كهرباء وطنية نتيجة تخريب داعش للبنية التحتية، وسينعمون ‏من الآن بكهرباء مستقرة ومستدامة".‏
وأكد وزير الكهرباء أن "مشروع الربط الكهربائي يمتد على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تصل طاقته إلى 500 ميغاواط في مرحلته الثالثة بجهد (400 كي في) بعد تفعيل الربط الثلاثي (بين العراق والأردن ومصر)"، لافتاً إلى أنه "سيتم تأمين احتياجات الطاقة لأجزاء واسعة من محافظة الأنبار". ‏
وتابع فاضل أن "طول الخط يبلغ أكثر من 330 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، و6 كيلومترات ‏داخل الأراضي الأردنية، وتم نصب 281 برجاً على طول الخط من قبل شركة خطوط نقل ‏الطاقة في المنطقة الوسطى، كما تم نصب محطات ‏ومحولات جديدة في أماكن متعددة على ‏طول مسار الخط الكهربائي".‏
ويعاني القطاع الكهربائي في العراق من نقص، ما جعل بعض السكان يعتمدون على مولدات كهرباء خاصة في بيوتهم ومحلاتهم التجارية.

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المصدر: وكالات
الربط الكهربائي
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