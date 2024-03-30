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زيلينسكي يقيل عددا من مستشاريه المقرّبين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
30 مارس 2024 20:47

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بعض مستشاريه المقرّبين في خضم الأزمة الحالية.
شملت القرارات إقالة سيرهي شيفير مساعد زيلينسكي الذي شغل منصبه منذ 2019، وفقا لمرسوم نشر اليوم السبت. 
وأعلن مرسوم رئاسي إقالة أندريه سميرنوف، المسؤول عن شؤون السياسة القانونية. وكان من بين 10 نواب لرئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن متحدثا صحفيا برر الإقالات بـ "اختيار أفضل الأفراد" في المكتب الرئاسي.
واستبدل زيلينسكي عددا من المسؤولين الكبار عدة مرات في الأشهر القليلة الأخيرة، من بينهم إقالة وزير الدفاع.
وقبل أيام، أقال الرئيس الأوكراني، أوليكسي دانيلوف من منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع. وكان دانيلوف يشغل هذا المنصب منذ أكتوبر 2019 وذلك بعد أشهر فقط من وصول زيلينسكي لسدة الرئاسة.
وفي فبراير الماضي، أقال زيلينسكي، رئيس أركان القوات المسلحة فاليري زالوجني ليحل محله أوليكسندر سيرسكي.
وبعد ما يربو على سنتين من بدء الأزمة الحالية، بات الوضع الآن في أوكرانيا على الجبهة صعبا، ويرجع هذا جزئيا إلى تذبذب واضطراب المساعدات العسكرية الغربية.

 

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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