الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تجري الانتخابات المحلية غدا

أتراك يشاركون في تجمع انتخابي قبل فترة الصمت
30 مارس 2024 22:11

دخلت تركيا، مرحلة الصمت الانتخابي، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، عشية الانتخابات المحلية المقررة غدا الأحد.
ووفقا للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وتحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا حتى الساعة 0021 من يوم الانتخابات، أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضا الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات، باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.
وبداية من الساعة 0021 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 0021 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك. وبحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر، في يوم الاقتراع، حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.

أخبار ذات صلة
بدء التصويت في الانتخابات المحلية في تركيا
هزة أرضية تضرب شرق تركيا
المصدر: وكالات
تركيا
الصمت الانتخابي
انتخابات محلية
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل
اليوم 11:01
كولينز تحصد «لقب الأوجاع»!
الرياضة
كولينز تحصد «لقب الأوجاع»!
اليوم 10:59
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©