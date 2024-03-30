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5 قتلى جراء أمطار غزيرة في باكستان

أرشيفية
31 مارس 2024 02:56

إسلام أباد (وكالات)

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مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون جراء الأمطار الغزيرة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. وأعلنت إدارة الكوارث الإقليمية في باكستان، في بيان، أمس، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى انهيار أسطح بعض المنازل، وحدوث فيضانات، وانقطاع بعض الطرق في خيبر بختونخوا. وذكر البيان أن 3 أطفال في منطقة شانغلا، وطفل وشخص بالغ في منطقة باجور، لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والأحداث الأخرى الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وفق موقع داون الإخباري.
وأعلنت السلطات المحلية إغلاق بعض الطرق في المنطقة بسبب الإجراءات الأمنية.

باكستان
أمطار غزيرة
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