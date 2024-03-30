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هولندا.. انتهاء واقعة احتجاز رهائن والقبض على مشتبه به

أفراد شرطة وخبراء متفجرات في مكان الحادث (من المصدر)
31 مارس 2024 02:56

إيده (وكالات) 

انتهت عملية احتجاز رهائن في هولندا دامت ساعات عديدة أمس، من دون سقوط ضحايا إذ أطلق سراح جميع المحتجزين وألقت الشرطة القبض على المشتبه به.
وأفادت السلطات بعدم وجود سبب يدعوها للاشتباه بوجود «دافع إرهابي» للعملية التي وقعت في مقهى يرتاده الشباب في بلدة إيده.
وكتبت الشرطة على منصة «إكس»: «أُطلق سراح آخر رهينة، تم توقيف شخص، لا يمكننا مشاركة مزيد من المعلومات في الوقت الحالي».
وذكرت وسائل إعلام محلية عدة أن «رجلاً مشوّشاً» دخل إلى المقهى صباح أمس، ووجّه تهديدات واحتجز أربع رهائن.

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دفعت الحادثة السلطات إلى نشر عدد كبير من القوات بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وخبراء بالمتفجرات.
وأخلت الشرطة وسط البلدة وأجلت سكان نحو 150 مبنى قرب المقهى.
أُطلق بداية سراح ثلاثة أشخاص أظهرتهم لقطات بثّتها محطة «إن أو إس» العامة أثناء مغادرتهم المبنى وهم يرفعون أيديهم إلى الأعلى.
وأطلق سراح الرهينة الرابع بعد وقت قصير ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه بتنفيذه العملية.
وأظهرت لقطات رجلاً جاثياً على الأرض ويداه خلف ظهره بينما قيّده عناصر الشرطة بالأصفاد.
وكان رئيس بلدية إيده رينيه فيرهولست قال في وقت سابق «إنه وضع فظيع بالنسبة لجميع هؤلاء الناس، أشعر بالقلق والتضامن معهم ومع أحبائهم، آمل أن يتم حل المسألة الآن بشكل سريع وآمن».
والعام الماضي، احتجز رجل يبلغ من العمر 27 عاماً وبحوزته مسدسان عدداً من الرهائن في متجر آبل في أمستردام، في عملية تواصلت خمس ساعات.
انتهت العملية عندما صدمت سيارة شرطة المشتبه به بينما كان يطارد آخر رهينة حاول الهرب من المتجر، وتوفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بجروحه.

هولندا
الشرطة الهولندية
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