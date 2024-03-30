«الرئاسي اليمني» يدعو لتعزيز الجبهة الداخلية ضد الانقلاب «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

أكد الرئاسي اليمني ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية، وإحداث نقلة متقدمة ضد قوى الانقلاب الحوثي لحماية المكاسب المحققة.

جاء ذلك خلال ترؤس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً مشتركاً للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب العليمي، في أول لقاء مشترك يعقد في الداخل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، عن أمله في أن يمثل محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والإدارة الرشيدة للموارد والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية والتداعيات الكارثية للهجمات الحوثية على سفن الشحن البحري، والتجارة الدولية.

وأضاف: «أكدنا لمختلف السلطات والفعاليات أنه لا يمكن أن يكون هناك نجاح إلا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية التي تمثلونها أنتم في هذا الاجتماع».

وشدد العليمي على أن الانسجام بين كل السلطات هو مسار حتمي من أجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، وإحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب الحوثي كأولوية جماعية.