الأحد 31 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيفيل»: إصابة 3 مراقبين ومترجم بانفجار في جنوب لبنان

أرشيفية
31 مارس 2024 02:57

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ19 للمساعدات على شمال القطاع
استئناف المفاوضات بالقاهرة اليوم للتوصل إلى هدنة في غزة

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، إصابة ثلاثة من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.
ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وتدعم هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة مهمة حفظ السلام.
وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي «إن ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجماً لبنانيا أصيبوا بجروح صباح أمس أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق».
وأضاف «تم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي»، مشيراً إلى أن «اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار».
وشدد تيننتي على «وجوب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة»، وحضّ «جميع الأطراف على وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى بدون داعٍ».
وقالت وزارة الدفاع النروجية إن مراقباً نرويجياً تابعاً للأمم المتحدة أصيب «بجروح طفيفة» وتم نقله إلى المستشفى.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة هانيه أولافسن «إن تي بي» بأن «الظروف المحيطة بالهجوم غير واضحة»، حسبما أفادت وكالة الأنباء النروجية.
وأوضح تيننتي أن المراقبين الآخرين من أستراليا وتشيلي، مضيفاً أن جميع الجرحى الأربعة في حالة «مستقرة».
وندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بما اعتبره «حادثاً خطيراً».
كما استنكرت الخارجية اللبنانية «الاعتداء المخالف للقانون الدولي».
من جانبه، أكد المتحدث باسم «اليونيفيل» أنه «تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بمن فيهم قوات حفظ السلام والصحافيون والعاملون في المجال الطبي والمدنيون».
وفريق مراقبي الأمم المتحدة في لبنان هو بعثة مراقبة عسكرية غير مسلّحة وصلت إلى لبنان في عام 1949 كجزء من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 
ويضمّ الفريق أكثر من 50 مراقباً عسكرياً، بحسب الأمم المتحدة.

قوات اليونيفيل
لبنان
إسرائيل
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
29 مارس 2024
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل
اليوم 11:01
كولينز تحصد «لقب الأوجاع»!
الرياضة
كولينز تحصد «لقب الأوجاع»!
اليوم 10:59
ناقلة جنود في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
هجوم جوي يستهدف مناطق في أوكرانيا
اليوم 10:42
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
الرياضة
برشلونة.. «الولادة المتعثرة»!
اليوم 10:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©