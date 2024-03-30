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«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ19 للمساعدات على شمال القطاع

جانب من عملية «طيور الخير» على شمال القطاع غزة (من المصدر)
31 مارس 2024 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي التاسع عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. 
وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن عملية الإسقاط شملت مشاركة طائرتي C17 تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.  وأضافت الوزارة أنه «جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة، التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر 3 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية». وبذلك، وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 907 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية.
وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. 
وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أعلنت، أمس الأول، تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة ثالثة للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة. وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية التي تم إسقاطها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن على قطاع غزة 34 طناً من المساعدات.
وتجسد هذه العملية التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين البلدين؛ بهدف تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبشكل خاص في شمال القطاع، وفي المناطق التي يتعذر الوصول إليها.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يوم الخميس، 21259 طناً من المساعدات الإغاثية عبر 197 طائرة شحن، وثلاث سفن شحن، و632 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 12766 حالة، بالإضافة لاستقبال 91 حالة بالمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية. كما أنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما تنتج 5 مخابز أوتوماتيكية افتتحتها دولة الإمارات نحو 15000 رغيف خبز في كل ساعة.
ودشنت دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، في 3 ديسمبر 2023، والذي تبلغ سعته 200 سرير.
ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.
وضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة، متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

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